Holzarbeiterunfall in Schwoich: 37-Jähriger mit Tau geborgen

Schwoich – Nachdem er von einem umstürzenden Baum am Unterschenkel getroffen wurde, musste ein 37-jähriger Tiroler am Freitagnachmittag mittels Tau geborgen werden.

Der Mann war gegen 14 Uhr mit einer Motorsäge mit Holzarbeiten im Wald im Ortsteil Peppenau beschäftigt. Ein von ihm umgeschnittener Baum traf den Arbeiter nach dem Umfallen durch Hebelwirkung am Unterschenkel. Die Frau des 37-Jährigen, die sich in einigen Metern Entfernung aufhielt, hörte die Schreie ihres Mannes und setzte die Rettungskette in Gang.

Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der Verletzte mittels Tau vom Notarzthubschrauber Christophorus geborgen und ins Bezirkskrankenhaus Kufstein geflogen. (TT.com)