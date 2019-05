Tankwagen im Niger explodiert: Mehr als 50 Menschen tot

Bei der Explosion eines Tanklastwagens im Niger sind nach Behördenangaben 55 Menschen ums Leben gekommen und rund drei Dutzend weitere verletzt worden. Später sprach ein Regierungssprecher gar von 58 Toten. Der mit Benzin beladene Lkw sei in der Nacht auf Montag in der Nähe des Flughafens in der Hauptstadt Niamey explodiert, sagte ein Sprecher des Innenministeriums am Montag.

Die Opfer seien „verbrannt“. Augenzeugen berichteten, die Explosion habe sich ereignet, als eine Menschenmenge aus dem auf Bahngleisen umgekippten Lkw versucht habe, Treibstoff aufzufangen. „Es war kurz nach Mitternacht, als ich nach draußen ging und den liegenden Lkw sah“, sagte eine Schülerin. Von „allen Seiten“ seien die Menschen gekommen, um Benzin abzufüllen. „Dann habe ich ein Feuer gesehen“ und „alles stand in Flammen“. Ein anderer Augenzeuge berichtete von einem heftigen „Knall“ und dutzenden Toten.

Das Unglück ereignete sich auf der Straße RN1, die von Niamey in den Südosten des Landes führt. Am Montag waren der ausgebrannte Lastwagen und weitere Fahrzeugwracks noch immer am Unfallort zu sehen. Auch benachbarte Häuser wiesen Brandschäden auf. Der Betrieb des nur wenige hundert Meter entfernten Flughafens wurde nicht gestört. (APA/AFP/dpa)