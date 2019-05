Tux – Am Donnerstag gegen 15.15 Uhr brannte es in einem Hotel in Tux. Das Feuer war im Saunabereich ausgebrochen. Die Freiwilligen Feuerwehren Tux, Finkenberg und Mayrhofen wurden alarmiert. Gegen 17 Uhr war der Brand unter Kontrolle.

Gäste waren nicht in dem Gebäude, das Hotel ist derzeit geschlossen. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. (TT.com)