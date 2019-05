Mehrparteienhaus in Lienz in Flammen: Wohnungen unbewohnbar

Innsbruck – Gegen 3 Uhr Früh schlugen in der Nacht auf Mittwoch Bewohner eines Mehrparteienhauses in der Christoph-Zanon-Straße in Lienz Alarm: Sie hatten einen Brand im Außenbereich entdeckt.

Eine 16-Jährige hatte um 3.10 Uhr Brandgeruch im Schlafzimmer der elterlichen Erdgeschoßwohnung wahrgenommen. Wenig später barsten dann schon die Fensterscheiben und die Jugendliche sah dann das Feuer im Außenbereich. Sie lief in das Zimmer ihrer 14-Jährigen Schwestern, weckte diese und rettete sich mit ihr ins Freie. Ziemlich zeitgleich wurde auch eine andere Bewohnerin in einer oberen Wohnung auf die Flammen aufmerksam und alarmierte geistesgegenwärtig die Feuerwehr.

Erst nach eineinhalb Stunden konnte Brandaus gegeben werden. www.brunner-images.at

Bis zum Eintreffen der Feuerwehr hatten sich alle Bewohner in Sicherheit gebracht. 56 Feuerwehrleute aus der Bezirkshauptstadt rückten zur Brandbekämpfung an und kämpften rund eine Stunde gegen die Flammen. Um 4.30 Uhr konnte schließlich Brand Aus gegeben werden. Drei Personen mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus Lienz eingeliefert werden.

Der Sachschaden dürfte enorm sein. Die Außenfassade wurde schwer beschädigt. Mindestens sechs der sieben Wohnungen sind derzeit unbewohnbar, die Bewohner müssen vorübergehend in Ersatzquartiere ausweichen. Die Brandursache steht derzeit noch nicht fest. Am Mittwoch nimmt ein Brandermittler seine Arbeit auf, es wird in alle Richtungen ermittelt.

Insgesamt waren über 50 Feuerwehrleute im Einsatz. www.brunner-images.at

Im Einsatz standen die Feuerwehr Lienz, die Polizei und die Rettung. (TT.com)