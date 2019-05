Staffordshire-Terrier biss 27-Jährigen in Kufstein ins Gesicht

Kufstein – Zu einer Beißattacke durch einen Staffordshire-Terrier-Rüden kam es am späten Dienstagabend in einer Wohnung in Kufstein. Ein 27-jähriger Deutscher hielt sich gemeinsam mit der 61-jährigen Hundehalterin in deren Wohnung auf, als der Rüde den Mann aus bisher unbekannter Ursache ins Gesicht biss – und erst nach großer Kraftanstrengung wieder losließ.

Der 27-Jährige erlitt durch die Attacke großflächige Verletzungen im Gesichtsbereich. Er wurde durch den Notarzt an Ort und Stelle erstbehandelt und anschließend ins Bezirkskrankenhaus Kufstein gebracht. (TT.com)