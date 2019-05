Bretterverschlag in Umhausen brannte: Feuerwehr im Einsatz

In Umhausen brach am Mittwochabend in einem Bretterverschlag ein Brand aus. Warum, ist noch unklar. Die Feuerwehr rückte mit drei Fahrzeugen und 35 Mann an, um die Flammen zu bekämpfen. Das gelang rasch. Wie hoch der Schaden ausfiel, ist ebenfalls noch unklar. (TT.com)