Feuerwehr rückte in Maurach zu Küchenbrand aus

Maurach am Achensee – Am Donnerstag gegen 18.30 Uhr wurde in Maurach am Achensee die Feuerwehr alarmiert. Ein 75-jähriger Mann hatte in seiner Küche oberhalb des Holzofens eine massive Rauchentwicklung bemerkt. Er versuchte den Flammen zunächst selbst mit dem Feuerlöscher Herr zu werden, was ihm jedoch nicht gelang. Schließlich konnte die Freiwillige Feuerwehr Eben den Brand löschen.

Der 75-Jährige wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Bezirkskrankenhaus Schwaz gebracht. Am Haus entstand erheblicher Sachschaden. Die Brandursache ist noch nicht geklärt. (TT.com)