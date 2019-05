E-Biker krachte in Nußdorf frontal in Pkw

Nußdorf – Am Sonntag, gegen 17 Uhr lenkte ein 20-jähriger seinen PKW in Nußdorf-Debant auf der Lienzerstraße bergwärts in Richtung der Kreuzung Gaimbergstraße mit der Gemeindestraße aus Richtung Obernussdorf. Zur selben Zeit fuhr ein 66-jähriger mit seinem E-Bike auf der Gemeindestraße talwärts in Richtung dieser Kreuzung. Als der 20-Jährige mit seinem PKW von der Lienzerstraße in die Gaimbergstraße abbog, kam es im Kreuzungsbereich zum Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden Radfahrer.

Der E-Biker wurde zu Boden gestoßen und wurde schwer verletzt. Der 66-Jährige wurde von der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert und stationär aufgenommen. Der PKW-Lenker blieb unverletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand nur geringer Sachschaden. (TT.com)