Felssturz auf Venter Straße: Sperre für den gesamten Verkehr

Innsbruck – Zwischen Vent und Zwieselstein musste heute, Montag, die Venter Straße (L240 ) gesperrt werden. Laut Landesgeologie stürzten mehrere große Felsbrocken zwischen zwei Straßengalerien auf die Fahrbahn. Wie das Land Tirol in einer Aussendung mitteilt, findet derzeit ein Lokalaugenschein statt, um die Lage vor Ort beurteilen zu können. „Starker Regen und Nebel machen derzeit eine Befliegung des betroffenen Geländeabschnitts unmöglich. Unsere Untersuchungen laufen und werden wegen des herrschenden Schlechtwetters noch einige Zeit in Anspruch nehmen“, erklärte Landesgeologin Petra Nittel-Gärtner.

Nachdem es in besagtem Bereich auch in der Vergangenheit schon mehrere Felsstürze gegeben hat, wird in den nächsten Tagen eine vertiefte Ursachenanalyse notwendig. Über eine Möglichkeit zur Umleitung ist derzeit noch nichts bekannt. (TT.com)