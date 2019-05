Betrunkener Radfahrer stürzte in Innsbruck und verletzte sich

Innsbruck – Mit Verletzungen endete am Montag die Fahrt mit einem Fahrrad im betrunkenen Zustand für einen 24-jährigen Einheimischen. Der Mann war gegen 22.55 Uhr im Stadtteil Wilten unterwegs, als er in eine Kreuzung einbog. Dabei streife er eigenen Angaben zufolge mit dem Pedal am Asphalt und touchierte einen parkenden Pkw. Der 24-Jährige stürzte und zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Sowohl das Auto als auch das Fahrrad wurden beschädigt. Der Verletzte wurde mit der Rettung in die Klinik eingeliefert. Ein Alkoholtest verlief positiv. (TT.com)