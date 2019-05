Letztes Update am Di, 21.05.2019 11:12

38-Jähriger stürzte in Kletterhalle in Wattens acht Meter in die Tiefe

Der Mann wurde von seinem Kletterpartner gesichert, als er am Dienstag plötzlich in die Tiefe stürzte. Der Verletzte wurde in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.