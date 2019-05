Massiver Felssturz in Stumm: Familie aus Wohnhaus evakuiert

Stumm – Mehrere Felsbrocken, teilweise so groß wie ein Auto, machten am Mittwochnachmittag kurz vor einem Wohnhaus in Stumm halt – ein direkt hinter dem Haus errichteter Schwerlast-Zaun wurde zwar zerstört, verhinderte aber Schlimmeres. Das Gebäude blieb heil, ebenso die darin wohnhafte Familie und ihre Pflegekraft, die evakuiert werden mussten.

Die 56-jährige Rumänin, eine 42-Jährige, ein 47-Jähriger sowie zwei Kinder im Alter von zwölf und acht Jahren wurden in einer Ferienwohnung untergebracht. Eine 78-Jährige kam im Altersheim Mayrhofen unter. Der betreffende Abschnitt in der Arnbachstraße ist derzeit gesperrt, am Donnerstag um 8 Uhr sieht sich ein Landesgeologe die Lage vor Ort an. Dann sollen weitere Maßnahmen gesetzt werden. (TT.com)