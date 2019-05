Letztes Update am Do, 23.05.2019 11:11

Massiver Felssturz in Stumm: Familie bleibt länger evakuiert

Riesengroße Felsbrocken donnerten am Mittwoch in Stumm im Zillertal in Richtung Tal. Ein Schwerlast-Zaun verhindert Schlimmeres, sechs Menschen können bis auf Weiteres nicht in ihr Zuhause zurück.