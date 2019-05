Finkenberg – Verletzungen an der Schulter zog sich am Samstagmittag eine Deutsche zu, die an einer geführten Canyoningtour in der Zemmschlucht teilnahm. Sie musste vom Notarzthubschrauber mittels Tau geborgen und ins Krankenhaus Schwaz geflogen werden.

Gegen 12.40 Uhr verletzte sich die 42-Jährige bei einem rund fünf Meter hohen Sprung beim so genannten „Dreizack“. Sie prallte auf der Wasseroberfläche auf. (TT.com)