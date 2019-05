81-Jähriger wollte nach Rom, landete in Deutschland und baute Unfall

Gummersbach – Eine denkwürdige Rom-Reise mit gleich mehreren Pannen hat ein 81-jähriger Italiener erlebt. Der Senior wollte in seinem Jaguar von seinem Wohnort im britischen Newcastle in die Ewige Stadt fahren. Er gab sein Ziel ins Navigationsgerät ein, startete Richtung Süden und landete in der Ortschaft Rom in Nordrhein-Westfalen, wo er auch noch einen Unfall baute.

Plötzlich und deutlich zu früh gab das Navi an, er habe seinen Zielort erreicht. Tatsächlich war der Mann in Rom angekommen – das Ortseingangsschild mit dem entsprechenden Schriftzug gehörte allerdings zur gleichnamigen Ortschaft in Deutschland.

Das unerwartete Stadtbild stürzte den 81-Jährigen laut Polizei offenbar so sehr in Verwirrung, dass er beim Aussteigen die Handbremse nicht zog. Prompt setzte sich der Jaguar auf der abschüssigen Straße in Bewegung. Der Senior versuchte noch, den Wagen zu stoppen, wurde dabei aber von der geöffneten Fahrertür erfasst und stürzte zu Boden.

Sein Auto kam schließlich am Ortsschild Rom zum Stehen. Ein Rettungswagen brachte den verletzten 81-Jährigen ins Krankenhaus. (APA/AFP)