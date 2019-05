Totes Reh im Kaunertal: DNA von Wolf nachgewiesen

Kaunertal – Das Ergebnis einer DNA-Analyse nach einem Wildriss Ende April im Kaunertal liegt nun vor: Das Reh wurde demnach von einem Wolf gerissen. Jäger hatten bereits wolfsähnliche Tiere in der Gegend beobachtet, wie das Land in einer Aussendung bekanntgab.

„Mit der Untersuchung am Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie an der Veterinärmedizinischen Universität Wien konnte die DNA von einem Wolf nachgewiesen werden“, so Martin Janovsky, Beauftragter des Landes für große Beutegreifer. Weitere genetische Untersuchungen werden noch durchgeführt und würden einige weitere Wochen in Anspruch nehmen.

Landwirte zu Vorsicht aufgerufen

Obwohl seit Ende April keine weiteren Risse von Wildtieren beobachtet oder gemeldet wurden, ruft das Land zu besonderer Aufmerksamkeit auf. „Nutztiere, die sich auf den Heimweiden befinden, sollten nach Möglichkeit in der Nacht in den Stall gebracht oder entsprechend eingezäunt werden“, empfiehlt Josef Gitterle von der Abteilung Landwirtschaftliches Schulwesen, Jagd und Fischerei.

Im Sommer des vergangenen Jahres wurden auch im Gemeindegebiet von Fiss zwei Tiere fotografiert, bei denen es sich vermutlich um Wölfe handelte. Eine genetische Bestätigung gab es damals aufgrund fehlender Proben allerdings nicht. Deshalb könne laut Gitterle auch keine Aussage über einen Zusammenhang der Sichtungen im letzten und heurigen Jahr getroffen werden.

Grundsätzlich bittet das Land darum, allfällige Sichtungen, Bilder oder Risse dem Amtstierarzt der jeweils zuständigen Bezirkshauptmannschaft zu melden. (TT.com)