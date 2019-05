Gestank bei Kesselwaggon löste Feuerwehreinsatz am Brenner aus

Brenner – Eigentlich wollten Beamte der Polizei und des Bundesheeres in der Nacht auf Dienstag am Brenner nur routinemäßige Fremdenkontrollen bei den Güterzügen am Brenner durchführen. Bei einem Kesselwaggon stieg ihnen allerdings ein beißender Geruch in die Nase, der letztlich einen Feuerwehreinsatz auslöste.

Bei einer ersten Überprüfung stellten die Beamten fest, dass es sich bei dem Stoff, der den Geruch verströmte, um den brennbaren, ätzenden Stoff Ethylacrylat handeln dürfte. Die Kontrollen wurden eingestellt, die ÖBB in Kenntnis gesetzt und die Feuerwehr Gries verständigt. Bis zu deren Eintreffen wurde der Kontrollbereich bis zu einem Abstand von 200 Meter geräumt. Für die Dauer des Einsatzes wurde außerdem der Verkehr auf der B 182 für rund eineinhalb Stunden gesperrt und auf die Brennerautobahn umgeleitet.

Rekrut in Klinik eingeliefert

Die Chemiker der Feuerwehr entdeckten bei der Überprüfung des Wagons den bedenklichen Stoff Ethylacrylat (brennbar und ätzend). Es wurden aber keine technischen Mängel oder sonstige Auffälligkeiten festgestellt. Nach der eingehenden Überprüfung durch die Fachleute der Feuerwehr konnte der Zug um 3.30 Uhr weiterfahren. Ursache für den Geruch war vermutlich eine kleine Menge des Stoffs, die beim Befüllen danebengegangen ist.

Durch die Kontamination mit dem gasförmigen Stoff in der Umgebung des Waggons bei der Kontrolle wurde ein Rekrut des Bundesheeres vorsorglich in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Weitere Personen wurden nicht verletzt. (TT.com)