Gestohlenes Auto brannte bei Oberndorf komplett aus, Lenker flüchtig

Oberndorf – Ein völlig ausgebrannter Wagen bei Oberndorf und ein geflüchteter Lenker beschäftigen derzeit die Polizei Kitzbühel. Um 2.39 Uhr war in der Nacht auf Dienstag ein Notruf bei der Leitstelle eingegangen. An der Oberndorfer Straße stand ein Auto lichterloh in Flammen. Die Freiwillige Feuerwehr Oberndorf löschte die Flammen, der Pkw brannte aber völlig aus.

Erste Ermittlungen ergaben nun, dass der Wagen zwischen 2.00 und 2.38 Uhr von einem Betriebsgelände in Kitzbühel gestohlen wurde. Zwei Männer, die mit ausländischem Akzent sprachen, dürften laut Polizei in Zusammenhang mit der Tat stehen. Sie wurden von Zeugen am Unfallort gesehen. Nach deren Aussage flüchteten die Männer, nachdem das Fahrzeug in Brand geraten war, entlang eines Baches in westliche Richtung.

Die Brandursache wird derzeit noch untersucht, mit einer großen Wahrscheinlichkeit ist aber davon auszugehen, dass das Feuer im Innenraum des Autos ausbrach.

Die Polizei Kitzbühel ersucht eventuelle Zeugen, die weitere Angaben zum Unfall oder den beiden unbekannten Männern geben können, sich unter folgender Nummer zu melden: 059133/7200. (TT.com)