Reparaturen an Elektroanlage: Küchenbrand in Innsbrucker Haus

Innsbruck – Am Freitag gegen 21.36 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in der Dorfgasse in Innsbruck gerufen. Dort hatte sich ein kleinflächiger Brand auf dem Herd entwickelt. Die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Hötting rückten insgesamt mit sieben Fahrzeugen, 35 Einsatzkräften an. Sie konnten das Feuer rasch unter Kontrolle bringen. Ein 46-jähriger Besucher im Haus musste mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in die Klinik gebracht werden.

Ursache war, wie sich bei Erhebungen zur Brandermittlung herausstellte, eine Reihe unglücklicher Umstände. Der 45-jährige Hausbesitzer, dessen Frau und Kinder sich zur Zeit des Brandes, auf Urlaub befanden, hatte die Sicherungen für den Herd im ersten Obergeschoß aus Sicherheitsgründen entfernt, damit die Kinder den Herd nicht versehentlich einschalten können. Auf dem Herd wurden in weiterer Folge Kartons und Zeitungen abgelegt. Der Schalter für die Herdplatte war dabei eingeschalten. Am Freitag führte der 45-Jährige dann Reparatur- und Wartungsarbeiten an der elektrischen Anlage im Haus durch. Als er damit fertig war, schaltete er alle Sicherungen im Haus wieder ein - auch die für den Herd im ersten Obergeschoß. Dadurch fingen die Kartons und Zeitungen auf dem eingeschalteten Herd zu brennen an. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. (TT.com)