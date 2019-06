Schweizer mit Hubschrauber aus alpiner Notlage gerettet

St. Ulrich am Pillersee – Die guten Wetterbedingungen am Freitag nutzten ein 77-jähriger Schweizer und seine 67-jährige Begleiterin für eine Wanderung auf den Schafelberg in St. Ulrich am Pillersee.

Dabei kamen die beiden vom markierten Wanderweg ab und gerieten in steiles, wegloses Gelände. Schlussendlich kamen sie nicht mehr weiter und setzten gegen 15.26 Uhr einen Notruf ab. Der angeforderte Hubschrauber des Innenministeriums konnte die Schweizer gegen 16.30 Uhr im Gelände orten und mittels Tau bergen. Die Wanderer konnten unverletzt am Sportplatz St. Ulrich abgesetzt werden. (TT.com)