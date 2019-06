Defekte Stromleitung setzte Dachstuhl in Jochberg in Brand

Jochberg – Die Feuerwehr wurde am Freitagabend gegen 21 Uhr zu einem Großbrand in Jochberg gerufen. Der Dachstuhl eines Wohnhauses stand in Flammen. Das Dach des Hauses musste von der Feuerwehr auf einer Fläche von 20 Quadratmetern geöffnet werden, um den Brand unter Kontrolle bringen zu können. Die Löscharbeiten dauerten bis Mitternacht an. Vor Ort waren 53 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Kitzbühel und Jochberg, die Rettung und zwei Polizeistreifen. Alle anwesenden Bewohner der Ferienwohnungen blieben unverletzt. Eine defekte Stromzuleitung hatte den Brand ausgelöst. (TT.com)