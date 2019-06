Lawinenabgang in Tux: Suche nach Snowboarder vorerst abgebrochen

Die Suche nach einem möglicherweise am Hintertuxer Gletscher verschütteten Snowboarder wurde am späten Samstagnachmittag vorerst abgebrochen, erklärte Andreas Eder, Leiter der Ortsstelle Mayrhofen. Ob am Sonntag weitergesucht wird, sei noch offen. Dies werde in Absprache mit der Polizei entschieden. Schließlich sei es ja nach wie vor unklar, ob überhaupt jemand verschüttet wurde, so Eder.

Die Einsatzkräfte hätten den kompletten Lawinenkegel jedenfalls mehrere Male ergebnislos abgesucht - und das unter schwierigen Bedingungen. Zum einen habe stets die Gefahr von weiteren Lawinenabgängen bestanden - deshalb habe man auch Lawinensprengungen durchgeführt. Zum anderen sei im Staubereich über fünf Meter Schnee gelegen. Abgesucht worden sei etwa auch mit einer speziellen Sonde, die bei Metall anschlage, schilderte der Bergretter.

Zeuge beobachtete Snowboarder

Ein Zeuge hatte zuvor Alarm geschlagen und angegeben, die Person gesehen zu haben. Ein Zeuge beobachtete den Snowboarder, der unmittelbar zuvor in den Hang einfuhr und die Lawine ausgelöst haben dürfte. Geländebedingt verlor der Zeuge den abfahrenden Snowboarder jedoch aus den Augen. Der Zeuge fuhr nach dem Lawinenabgang zum Lawinenkegel ab und hielt Ausschau nach dem Snowboarder, konnte ihn jedoch nicht ausmachen und konnte auch keine „Ausfahrtsspur“ finden. Daraufhin wurde die Rettungskette in Gang gesetzt.

Die Suche erwies sich aufgrund der harten Schneemassen der Nassschneelawine als schwierig. Die Einsatzkräfte suchten das Gelände daher mit Dampfsonden ab. Nachdem – trotz intensiver Suche – kein Hinweis auf einen Verschütteten gefunden wurde, bittet die Polizei um Hinweise. Etwaige weitere Augenzeugen des Lawinenabganges sowie allenfalls der Snowboarder, der vom Zeugen unmittelbar vor Lawinenabgang am Hang gesehen wurde, mögen sich bitte dringend bei der Polizeiinspektion Mayrhofen melden, so die Polizei.

Im Einsatz standen die Bergrettung, ein Polizei- und Notarzthubschrauber, sowie Alpinpolizisten und Suchhunde. (TT.com)