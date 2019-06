Person vermisst: Polizei sucht nach Lawinenabgang in Tux Zeugen

In Tux im Zillertal lief am Samstag eine großangelegte Suchaktion. Gegen 9.45 Uhr war am Hintertuxer Gletscher eine Lawine abgegangen. Seitdem wird eine Person vermisst. Ein Snowboarder dürfte im freien Skiraum verschüttet worden sein, Gewissheit darüber gebe es aber vorerst nicht, hieß es seitens der Polizei.

Ein Zeuge hatte zuvor Alarm geschlagen und angegeben, die Person gesehen zu haben. Ein Zeuge beobachtete den Snowboarder, der unmittelbar zuvor in den Hang einfuhr und die Lawine ausgelöst haben dürfte. Geländebedingt verlor der Zeuge den abfahrenden Snowboarder jedoch aus den Augen. Der Zeuge fuhr nach dem Lawinenabgang zum Lawinenkegel ab und hielt Ausschau nach dem Snowboarder, konnte ihn jedoch nicht ausmachen und konnte auch keine „Ausfahrtsspur“ finden. Daraufhin wurde die Rettungskette in Gang gesetzt. Seitdem läuft der Einsatz.

Die Suche erwies sich aufgrund der harten Schneemassen der Nassschneelawine als schwierig. Die Einsatzkräfte suchten das Gelände daher mit Dampfsonden ab. Die Suche am Lawinenkegel war am Nachmittag weiter im Gange. Nachdem bislang trotz intensiver Suche noch kein Hinweis auf einen Verschütteten gefunden wurde, bittet die Polizei um Hinweise. Etwaige weitere Augenzeugen des Lawinenabganges sowie allenfalls der Snowboarder, der vom Zeugen unmittelbar vor Lawinenabgang am Hang gesehen wurde, mögen sich bitte dringend bei der Polizeiinspektion Mayrhofen melden, schreibt die Polizei.

Im Einsatz standen die Bergrettung, ein Polizei- und Notarzthubschrauber, sowie Alpinpolizisten und Suchhunde. (TT.com)