Zwei nächtliche Großbrände in Going hielten Feuerwehren auf Trab

Going am Wilden Kaiser – Zwei nächtliche Großbrände in Going beschäftigen aktuell die örtlichen Feuerwehren, Brandermittler und auch das Landeskriminalamt (LKA). Ein Bauernhaus und ein Stadel, die nur etwa ein Kilometer Luftlinie trennt, brannten in der Nacht auf Sonntag kurz nacheinander lichterloh. Über die Brandursache herrscht noch Rätselraten.

Weder Mensch noch Tier kamen bei den Großbränden zu Schaden. - ZOOM.TIROL

Um 1.25 Uhr war bei der Feuerwehr Going der erste Alarm eingegangen. Der Rauchmelder hatte den etwa 60 Jahre alten Bewohner des Bauernhauses aus dem Schlaf gerissen – er konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Als die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen in der Hauseinfahrt im Aschauerweg eintraf, meldeten Augenzeugen prompt den Brand eines leer stehenden Stadels, der als Jausenstation genutzt wird.

Der unbewohnte Stadel brannte komplett nieder. - ZOOM.TIROL

Mehr als fünf Stunden waren die Löschkräfte im Einsatz. - ZOOM.TIROL

Die Einsatzkräfte forderten rasch Verstärkung aus den Nachbardörfern an. So kämpften rund 200 Feuerwehrleute stundenlang gegen die Flammen. Erst um 7 Uhr morgens konnte dann „Brand aus“ gegeben werden, wie der Goinger Feuerwehrkommandant Gerhard Wallner der Tiroler Tageszeitung Online mitteilte. Die Nachlöscharbeiten und das Abtragen von Glutnestern würden aber noch andauern. In das Haus hineinzugehen, sei derzeit noch zu gefährlich.

Die Polizei ist derzeit vor Ort in Gesprächen mit dem LKA, hieß es auf Nachfrage seitens der Polizeipressestelle. Die Ursache für den Brand ist noch völlig unklar. Zwar sei es laut Wallner „sehr ungewöhnlich“, dass zwei Objekte zur gleichen Zeit unweit voneinander brennen, derzeit wisse man aber noch nichts. Ein Brandermittler soll Licht ins Dunkel bringen. (TT.com)

Vom hinteren Teil des Hauses blieb nur noch ein Gerippe über. - ZOOM.TIROL