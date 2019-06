Fett fing in Pfanne Feuer: Mann erlitt in Axams Verbennungen

Axams – Ein 85-Jähriger wollte sich am Sonntagabend in seinem Haus in Axams etwas zum Essen richten. Er stellte eine Pfanne mit Fett auf das Kochfeld und schaltete die Herdplatte ein. Er verließ die Küche und ging in den ersten Stock. Der Tiroler vergaß jedoch, dass die Pfanne auf dem Ofen stand.

Das Fett begann zu brennen. Als der 85-Jährige den Rauch bemerkte, ging er zurück ins Erdgeschoß. Er wollte die Pfanne ins Freie tragen. Dabei erlitt er Verbrennungen an der Hand. Ein 53-Jähriger, der sich in der Nähe des Hauses aufhielt, eilte zu Hilfe. Er konnte mit einem Handfeuerlöscher die bereits brennende Küchenzeile löschen.

Der 85-Jährige wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in das Landeskrankenhaus Hall eingeliefert. (TT.com)