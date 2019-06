Jähes Bremsmanöver führte zum Sturz eines Radfahrers in Strassen

Strassen – Ein Griff nach seiner Schildkappe und ein gleichzeitiges Bremsmanöver dürfte einem Radfahrer bei Strassen zum Verhängnis geowrden sein. Der 63-Jährige fuhr am Sonntagnachmittag mit seinem Trekking-Bike auf dem Drauradweg von Innichen kommend in Richtung Lienz. Während er sich also an die Kappe griff, dürfte er mit der linken Hand die Bremse betätigt haben.

Das Rad bremste jäh ab, der Deutsche verlor die Kontrolle. Er stürzte auf den Asphalt. Der 63-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Lienz eingeliefert. (TT.com)