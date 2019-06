Doch keine Hunde: Drei Schafe im Pitztal wohl von einem Bären gerissen

St. Leonhard im Pitztal — In der Nacht auf Mittwoch wurden auf einer eingezäunten Wiese in St. Leonhard im Pitztal drei Schafe gerissen. Eines davon war trächtig. Die Tiere seien "regelrecht zerfleischt" worden, wie der betroffene Tierhalter dem ORF Tirol sagte.

Amtstierarzt und Jäger waren sich erst nicht sicher, ob ein Wolf oder streunende Hunde für die Risse verantwortlich waren. Schließlich sollte eine DNA-Untersuchung Licht ins Dunkel bringen. Um auf Nummer sicher zu gehen, wurde am Mittwochabend am "Tatort" zudem eine Wildkamera aufgestellt — in der Hoffnung, dass der "Täter" sich noch einmal blicken lasse, sagte der Tierhalter dem ORF Tirol weiter.

Beim Auswerten der Bilder am Donnerstagmorgen war auf den Bildern dann ein großer Bär zu sehen. Diesmal ließ er die übrigen Schafe aber in Frieden. Der Besitzer sieht jetzt erneut die Behörden am Zug. (TT.com)