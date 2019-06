Rennradfahrer (18) in Kematen von Auto erfasst und verletzt

Kematen i. T. – Ein junger Rennradfahrer (18) ist am Mittwochnachmittag in Kematen von einem Auto angefahren worden. Nach dem Sturz musste der Verletzte mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen werden.

Zuvor war der 18-Jährige auf der Axamer Straße (L394) von Kematen in Richtung Axams geradelt. Zur selben Zeit fuhr dort ein 45 Jahre alter Einheimischer mit seinem Auto. Als der Pkw-Lenker sich während der Fahrt zur Beifahrerseite beugte, um dort eine Plastikflasche aufzuheben, geschah das Unglück. Er übersah den Radfahrer und touchierte diesen.

Wie schwer der 18-Jährige bei dem Sturz verletzt wurde, ist nicht bekannt. Der Autolenker blieb unverletzt. (TT.com)