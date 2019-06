Kollision auf der Haller Straße: 79-jährige Lenkerin verletzt

Innsbruck – Nach einem Unfall auf der Haller Straße in Innsbruck Donnerstagfrüh sucht die Polizei Zeugen. Gegen 8.15 Uhr war eine 79-Jährige mit ihrem Auto auf der Richard-Berger-Straße in südliche Richtung unterwegs und wollte in die Haller Straße einfahren. Dort kam ein 52-Jähriger auf dem rechten Fahrstreifen angefahren. Die beiden Pkw kollidierten im Kreuzungsbereich. Sowohl die Lenkerin als auch der Mann sagten, sie hätten bei der Ampel Grün gehabt.

Die 79-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt. Sie wurde in die Klinik gebracht. Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt. Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrsinspektion Innsbruck unter Tel. 059133/7591 zu melden. (TT.com)