Arbeiter bei Rückbau von AKW Isar I in Bayern getötet

Beim Rückbau des Atomkraftwerks Isar I in Essenbach nahe Landshut ist ein Arbeiter gestorben. Er sei am Donnerstag von einem herabfallenden Teil eingeklemmt und getötet worden, teilte die Polizei mit. Nach Auskunft der Betreiberfirma sei kein radioaktives Material ausgetreten. Details waren zunächst unklar. Der Atommeiler war von 1979 bis 2011 in Betrieb und wird derzeit demontiert. (APA/dpa)