Bei Rückwärtsfahrt mit Kleinlaster auf Innsbrucker Höhenstraße abgestürzt

Innsbruck – Glück im Unglück hatte am Donnerstag am späten Nachmittag ein 36 Jahre alter Lenker eines Kleinlasters. Er wurde nur leicht verletzt, als er mit seinem Fahrzeug mehrere Meter über eine Steile Böschung abstürzte. Der Unfall ereignete sich kurz vor 17 Uhr auf der Höhenstraße in Innsbruck, wie die Polizei mitteilte. Der 36-Jährige habe bei einer Fahrt im Rückwärtsgang die Entfernung zum Straßenrand falsch abgeschätzt, nennt die Exekutive die Absturzursache.

Er musste von der Feuerwehr aus dem Kleinlaster geborgen werden, eingeklemmt war er laut Polizei nicht. Nach der Erstversorgung wurde er zur weiteren Behandlung in die Klinik gebracht. Die Feuerwehr barg anschließend das Wrack. (TT)