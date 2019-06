Pkw-Lenkerin zwang IVB-Bus zu Vollbremsung, zwei Verletzte

Innsbruck – Am Donnerstag gegen 16.25 Uhr, fuhr eine Busfahrerin mit einem IVB Bus der Linie F in Innsbruck den Fürstenweg in westliche Richtung. An der Kreuzung Fürstenweg/Fischnalerstraße bog eine unbekannte weibliche Lenkerin mit einem dunklen Fahrzeug – vermutlich der Marke Mini mit Luxemburger Kennzeichen – nach links in den Fürstenweg ein.

Sie missachtete dabei den Vorrang. Die IVB-Buslenkerin musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern, eine Vollbremsung machen um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei wurden zwei Fahrgäste leicht verletzt. Die Verkehrsinspektion Innsbruck ersucht um zweckdienliche Hinweise zum Unfall. (TT.com)