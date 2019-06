In einem Innsbrucker Innenhof gerieten in der Nacht auf Freitag mehrere Müllcontainer in Brand. Das Feuer brach aus noch unbekannter Ursache gegen 2.30 Uhr aus, drei Altpapier- und zwei Restmüllcontainer brannten. Durch die enorme Hitzeentwicklung wurden mehrere unter einem Flugdach angebrachte Klima- und Lüftungsanlagen zerstört.

Die Berufsfeuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Die Schadenshöhe liegt laut Polizei im fünfstelligen Bereich. Personen kamen nicht zu Schaden. (TT.com)