76-Jähriger rutschte bei Skitour im Außerfern rund 150 Meter ab

Eine Skitour endete für einen Deutschen (76) am Freitagvormittag im Krankenhaus Garmisch. Der 76-Jährige war gemeinsam mit einem Bekannten (60) auf dem Weg zur „Schlierewand“ in Berwang. Bei einer Spitzkehre im Gipfelbereich stürzte der Mann plötzlich und rutschte knapp 150 Meter ab. Dabei prallte er mit dem Kopf gegen mehrere Felsen und blieb verletzt liegen. Sein Begleiter setzte umgehend die Rettungskette in Gang. (TT.com)