Aufatmen nach großem Sucheinsatz bei Ötztaler Ache: Kind aufgetaucht

Huben – In Huben im Ötztal wurden am Montag kurz nach 13 Uhr Feuerwehren, Wasserrettung und Polizei zu einem Großeinsatz gerufen. Ein zwölfjähriger Radfahrer, der in Begleitung seines Vaters und seiner Schwester auf einem Radweg entlang der Ötztaler Ache unterwegs gewesen war, verschwand plötzlich. Die Familienmitglieder konnten ihn – nachdem er ein Stück vorausgefahren war – nicht mehr finden und alarmierten die Einsatzkräfte.

Es wurde befürchtet, dass der einheimische Schüler in die Ache gestürzt sein könnte. Diese führt gerade massives Schmelzwasser, der Wasserpegel steht derzeit bei rund 2,35 Metern. Es kam zu einem Großeinsatz der Suchkräfte, beteiligt waren Einheiten der Wasserrettung Landeck und Innsbruck, die FWW Huben, Längenfeld, Umhausen, Tumpen und Ötz sowie die Polizei mit dem Hubschrauber Libelle. Der Flusslauf bis zur Einmündung in den Inn wurde abgesucht.

Zwei Stunden später kam dann zum Glück das große Aufatmen: Der Bub tauchte völlig unversehrt wieder auf. Kurz nach 15 Uhr fuhr er Polizeibeamten in die Arme, die beim geparkten Auto der Familie in Ötztal-Bahnhof – 30 Kilometer vom Vorfallort in Huben entfernt – postiert waren. (TT.com)