Waldbrand oberhalb von Absam: Weitere Glimmnester entdeckt

Absam – Am Mittwochmorgen schlugen mehrere Anrufer bei der Leitstelle Tirol Alarm – im Bereich unterhalb der Hohen Fürleg im Karwendelgebirge auf dem Gemeindegebiet von Absam war auf rund 1900 Metern Seehöhe aus unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Beim Kontrollflug der Einsatzkräfte am Donnerstagmorgen gegen 7.30 Uhr waren nun weitere Glimmnester entdeckt worden. Die Löscharbeiten aus der Luft mussten wieder aufgenommen werden.

Das Feuer, das sich gestern durch den Latschenbestand fraß, kann wegen des steilen und felsdurchsetzten Geländes nur aus der Luft bekämpft werden. Dafür standen am Mittwoch im Verlauf des Vormittags bis zu fünf Helikopter im Einsatz. Es galt vor allem ein Übergreifen der Flammen auf den Bannwald zu verhindern.

Zwischen 60 und 70 Mann der Feuerwehren Absam, Schwaz, Gnadenwald und Hall, der Betriebsfeuerwehr Swarovski Optik Absam sowie der Innsbrucker Berufsfeuerwehr sorgten am Boden dafür, dass die Wasserversorgung für den Einsatz gewährleistet war. Im Halltal und am Gnadenwalder Plateau wurden zu diesem Zweck Löschbehälter bereitgestellt. Erschwert wurde die Brandbekämpfung durch den starken Sturm, der gestern herrschte. Nach einem Erkundungsflug zu Mittag zeigte sich der Kommandant der Feuerwehr Absam, Bernhard Fischler, noch zuversichtlich: „Wir konnten den Brand schon sehr gut eindämmen und sind optimistisch, dass wir bis zum Abend die Lage so im Griff haben, dass sich das Feuer über Nacht nicht mehr ausbreiten kann.“ Mit Hubschraubern wurde das umliegende Gebiet angefeuchtet, damit Glutnester nicht neu entflammen und herabfallende Glut nichts mehr anrichten kann. Laut neuesten Informationen konnte offenbar noch nicht allen der Garaus gemacht werden. Betroffen von dem Brand war ein rund fünf Hektar großes Gebiet, der Schutzwald wurde nach ersten Informationen nicht in Mitleidenschaft gezogen.

Das Feuer weckte bei Anrainern und Einsatzkräften die Erinnerungen an den verheerenden Waldbrand am Absamer Hochmahdkopf im März 2014. Damals hatte bei ähnlich föhnigen Verhältnissen die weggeworfene Zigarette eines Wanderers ein Feuer entfacht, das erst nach drei Tagen gelöscht werden konnte. Rund 60 Hektar Wald wurden damals zerstört. (np, vags)

