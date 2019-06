Reutte – Am Mittwoch, gegen 11 Uhr, führte ein 23-Jähriger in Reutte Arbeiten an einem Stromverteilerkasten durch. Dabei griff der Mann versehentlich auf eine stromführende Metallschiene und bekam einen Stromschlag, wodurch er Verletzungen unbestimmten erlitt.

Der 23-Jährige wurde in das Krankenhaus Reutte eingeliefert. (TT.com)