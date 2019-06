Hund lief in E-Bike, 60-Jährige schwer verletzt

Innsbruck – Am Mittwoch, gegen 10.50 Uhr, fuhr eine 60-jährige mit ihrem E-Bike in Innsbruck am westlichen Radfahrstreifen der Universitätsbrücke (Blasius Hueber Straße) in südliche Richtung, als der Hund eines Pärchens plötzlich auf den Radfahrstreifen lief. Dadurch kam die Radfahrerin zu Sturz kam. Dabei zog sich die 60-Jährige schwere Verletzungen zu. Sie musste mit der Rettung in die Klinik Innsbruck eingeliefert werden.

Zeugen des Vorfalles bzw. die Hundebesitzer werden ersucht sich bei der Verkehrsinspektion Innsbruck zu melden. (TT.com)