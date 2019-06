Auto stürzte in Mühlbachl in Deponie: Zwei Verletzte

Ein Autofahrer kam am Mittwoch in der Früh von der Brennerstraße in Mühlbachl ab. Der Pkw stürzte auf einen Weg in einer Deponie. Der Lenker und sein Beifahrer alarmierten daraufhin nicht die Rettungskräfte, sondern zuerst einen Freund.