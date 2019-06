28-Jährige bei Arbeitsunfall in Sölden schwer verletzt

Bei Revisionsarbeiten an einem Lift in Sölden wurde am Mittwochnachmittag eine 28-jährige Tschechin schwer verletzt. Die Frau geriet aus unbekannter Ursache mit dem rechten Mittelfinger zwischen einen Keilriemen und ein Antriebsrad. Die Verletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen. (TT.com)