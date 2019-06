Brand oberhalb von Absam wieder aufgeflammt: Hubschrauber im Einsatz

Absam – Der Brand unterhalb der Hohen Fürlegg im Karwendelgebirge im Gemeindegebiet von Absam, der die Einsatzkräfte diese Woche in Atem hielt, ist am späten Abend unerwartet wieder aufgeflammt. Das gab der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr, Bernhard Fischler, am Freitagabend bekannt. „Wir sind vor Ort, können aber derzeit nur beobachten“, sagte Fischler am Abend. Zuvor waren über 100 Notrufe eingegangen.

Vermutlich hat der Wind das Feuer erneut angefacht. Die Feuerwehr Absam ist vor Ort und beobachtet das Geschehen. - zeitungsfoto.at

In der Nacht konnte keine Brandbekämpfung durchgeführt werden. Starke Winde haben das Feuer in dieser Zeit immer wieder angefacht. „Die Nacht war sehr dynamisch. Das Feuer hat sich wieder leicht ausgebreitet. In der Früh sind dann ein Hubschrauber der Polizei und ein Hubschrauber von Heli Tirol in den Löscheinsatz gestartet. Außerdem stehen rund 50 Feuerwehrmänner im Einsatz“, so der Feuerwehrkommandant in der Früh zur Tiroler Tageszeitung Online.

Wind facht Glutnester an

Da die Brandstelle in einem völlig unwegsamen Gelände ist, kann das Feuer nur aus der Luft bekämpft werden. Bereits am Mittwoch und am Donnerstag waren fünf Helikopter im Einsatz. Betroffen von dem Brand war ein rund fünf Hektar großes Gebiet. „Das Problem ist, dass wir das Wasser nicht so weit in den Boden bekommen, dass es auch die Glutnester vollständig auslöschen kann. Dazu kommt noch, dass die Wetterprognosen schlecht aussehen. Wir bräuchten anhaltenden Regen. Wenn der nicht kommt, kann sich das noch tagelang hinziehen“, so Fischler. Für den heutigen Tag sind zwar Gewitter gemeldet, diese dürften aber nur kurz ausfallen und sind lokal begrenzt, sodass man nicht abschätzen kann, ob der betroffene Teilabschnitt des Waldes davon betroffen ist. Tagsüber soll es außerdem wieder sehr heiß werden. Der Feuerwehr bleibt erst einmal nichts anderes übrig, als die Situation zu beobachten. Die beiden Helis werden voraussichtlich den ganzen Tag Löscheinsätze fliegen.

Fischler weist außerdem darauf hin, dass es wegen des Einsatzes in Gnadenwald auf Höhe Martinsstube im Lauf des Tages immer wieder zu Verkehrsanhaltungen kommen muss. (TT.com)