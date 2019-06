Waldbrand bei Absam: Löscheinsatz zieht sich weiter hin

Absam – Seit Mittwoch hält der Brand unterhalb der Hohen Fürleg im Karwendelgebirge im Gemeindegebiet von Absam die Feuerwehr in Atem – und auch am Sonntag kann noch keine Entwarnung gegeben werden. Wie der Feuerwehrkommandant Bernhard Fischler im Gespräch mit der Tiroler Tageszeitung Online erklärt, sind auch für heute weitere Löschflüge angesetzt. „Starten konnten die zwei Polizeihubschrauber aber wegen des Nebels über dem Gebiet erst um kurz nach 10 Uhr, und nicht wie geplant schon um 7 Uhr“, so Fischler.

Vermutlich hat der Wind das Feuer erneut angefacht. Die Feuerwehr Absam ist vor Ort und beobachtet das Geschehen. - zeitungsfoto.at

Nur ein Erkundungsflug mit Wärmebildkamera sei schon in den frühen Morgenstunden unternommen worden, um sich ein detailliertes Bild über die Lage zu verschaffen. Dabei seien vereinzelt noch Glutnester gesehen worden, wie der Kommandant berichtet. Es habe in der Nacht in diesem Gebiet zwar rund 15 Liter pro Quadratmeter geregnet, dies hätte aber nur mäßig „etwas gebracht“. Die Glutnester im Boden „müsste man eigentlich händisch aufgraben und löschen, da das Gebiet aber nur äußerst schwierig zugänglich ist, ist das nicht möglich“, erklärte Fischler. Deshalb würden die Löschflüge mit den Helikoptern auch am Sonntag noch fortgesetzt.

Zwei Polizeihubschrauber stehen zur Brandbekämpfung im Einsatz. - ZOOM.TIROL

Die zwei Polizeihubschrauber im Einsatz arbeiten nun zusammen: Mit der Wärmebildkamera könne der Löschhubschrauber im Nebel eingewiesen und gezeigt werden, wo Wasser abgeworfen werden müsse. „Da man die Glutnester im Boden nicht sieht, muss der Löschhubschrauber quasi ins Blinde löschen“, erklärte Fischler.

Laut dem Kommandant sei nach wie vor nicht abzuschätzen, wie lange der Einsatz noch andauert. „Wir müssen diese Glutnester aber unbedingt jetzt noch bearbeiten, da für kommende Woche wieder heiße Temperaturen und kein Regen mehr angesagt sind“, so der Absamer Feuerwehrkommandant. Es bestehe vorerst aber zumindest definitiv keine Ausbreitungsgefahr mehr.

Föhn fachte Glutnester an

Durch den Föhn war das Feuer am späten Freitagabend unerwartet wieder aufgeflammt. Über 100 Notrufe waren eingegangen, bevor der Einsatz wieder startete.

In der Nacht auf Samstag konnte dann keine Brandbekämpfung durchgeführt werden. Starke Winde fachten das Feuer in dieser Zeit aber immer wieder an. „Die Nacht war sehr dynamisch. Das Feuer hat sich wieder leicht ausgebreitet. In der Früh sind dann ein Hubschrauber der Polizei und ein Hubschrauber von Heli Tirol in den Löscheinsatz gestartet. Außerdem stehen rund 50 Feuerwehrmänner im Einsatz“, hatte Fischler Samstagfrüh erklärt.

Seit Freitagnacht hatten sich Glutnester immer wieder neu entfacht. - zeitungsfoto.at

Feuer kann nur aus der Luft bekämpft werden

Da die Brandstelle in rund 1900 Metern Seehöhe in einem völlig unwegsamen Gelände ist, kann das Feuer nur aus der Luft bekämpft werden. Bereits am Mittwoch und am Donnerstag waren fünf Helikopter im Einsatz. Betroffen von dem Brand war ein rund fünf Hektar großes Gebiet. (TT.com/APA)