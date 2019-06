Fünf Verletzte nach Unfall mit Vorrangverletzung in Kematen

Kematen – Vorrangverletzung mit fatalen Folgen: Nachdem am Freitagabend eine 18-jährige Autofahrerin aus dem Sellraintal beim Linksabbiegen nicht auf ein Vorrangschild geachtet hatte, prallte sie im Kreuzungsbereich auf der Dorfstraße in Kematen gegen das Auto eines 29-Jährigen. Durch die seitliche Kollision wurden beide Lenker verletzt. Außerdem mussten drei Insassen im Alter von zwölf, 13 und 17 Jahren, die bei der Unfallverursacherin mitgefahren sind, von der Rettung ins Krankenhaus Hall eingeliefert werden. Alle fünf Beteiligten erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. An den Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden. (TT.com)