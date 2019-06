Innsbruck – Schwer verletzt wurde ein 16-jähriger Natterer am Freitag gegen 20.55 Uhr, als er mit seinem Skateboard von einem Gehsteig in der Dr. Stumpf Straße in Innsbruck auf die Fahrbahn springen wollte.

Wie die Polizei mitteilt, kam der Jugendliche ohne Fremdbeteiligung zu Sturz und kegelte sich dabei die Schulter aus. Außerdem erlitt er mehrere Abschürfungen im Gesicht und am Körper. Er wurde mit der Rettung in die Klinik Innsbruck eingeliefert. (TT.com)