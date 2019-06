Rote Ampel missachtet: Lenker prallte in Innsbruck gegen Auto

Innsbruck – Eine rote Ampel missachtete ein 23-Jähriger aus Tulfes am Freitag gegen 19.30 Uhr im Kreuzungsbereich Dreiheiligenstraße/Ing.-Etzel-Straße. Mitten im Kreuzungsbereich kam ihm ein 32-jähriger Autofahrer ordnungsgemäß entgegen, den der 23-Jährige seitlich rammte. Das Auto des Mannes aus Rum wurde dabei um 180 Grad herumgeschleudert und kam am südwestlichen Kreuzungseck auf dem Gehsteig zum Stillstand. Der 32-Jährige Fahrzeuglenker wurde laut Polizei leicht verletzt und mit der Rettung in die Klinik Innsbruck eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. (TT.com)