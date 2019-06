Gegen Zaun geprallt: 15-Jähriger starb nach Mopedunfall im Bezirk Braunau

Altheim –- Bei einem Verkehrsunfall in Altheim im Bezirk Braunau am Inn ist am späten Freitagabend ein 15-jähriger Mopedlenker tödlich verunglückt. Der Bursche verlor laut Polizei aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Moped und stieß frontal gegen einen Gartenzaun neben der Fahrbahn. Er wurde ins Krankenhaus Braunau am Inn eingeliefert, wo er seinen schweren Verletzungen erlag. (APA)