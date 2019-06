Raftingboot in der Isel gekentert: Rettungseinsatz bei Hochwasser

Matrei in Osttirol – In Matrei in Osttirol läuft derzeit eine Bergungsaktion an der Einmündung der Schwarzach in die Isel: Dort ist laut ersten Aussagen der Polizei Lienz ein Raftingboot gekentert. Zwei Sportler wurden offenbar in dem hochwasserführenden Fluss abgetrieben, sie konnten sich allerdings auf eine Aufschüttung retten, wo sie auf ihre Bergung warten. Die restlichen Insassen des Bootes sind laut ersten Meldungen ebenfalls in Sicherheit. Im Einsatz stehen Feuerwehr, Rettung, Wasserrettung und Polizei. (TT.com)