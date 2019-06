Überholmanöver in Kössen endete für Motorradfahrer (34) tödlich

Kössen – Tödliche Verletzungen hat sich am Samstagnachmittag ein Motorradfahrer (34) bei einer Kollision mit einem Auto in Kössen zugezogen. Der Deutsche war auf der Bundesstraße in Richtung Walchsee unterwegs und wollte im Ortsgebiet einen Traktor samt Heulader überholen. Dabei übersah er jedoch einen entgegenkommenden Pkw. Bei dem Zusammenstoß stürzte der 34-Jährige so unglücklich, dass er noch an Ort und Stelle verstarb. Ein zufällig nachkommender Arzt konnte trotz sofortiger Reanimation nichts mehr für den Mann tun. Die Autofahrerin – eine 66 Jahre alte Frau aus den Niederlanden – blieb unverletzt. (TT.com)