Güterzug entgleist: Schienenersatz zwischen Wörgl und Saalfelden

Kirchberg – Mehrere Wagons eines Güterzuges, der von Linz in Richtung Hall i. T. unterwegs war, sind am Dienstag kurz nach 15 Uhr bei Kirchberg von den Gleisen abgekommen. Nach ersten Informationen ist die Oberleitung beschädigt, die genaue Ursache des Unfalls ist noch nicht bekannt. Nach aktuellem Stand gibt es keine Verletzten.

Der Sachschaden ist erheblich. - ZOOM.TIROL

Die Absperrungen wurden erheblich beschädigt, die Aufräumarbeiten sind im Gange. Wie lange diese andauern, ist laut Polizei ebenfalls noch unklar.

Aufgrund eines Folgeschadens sind auch die Systeme für die Kundeninformation und die Stellwerke laut ÖBB in diesem Bereich (Kitzbühel, St. Johann i. T., Hochfilzen, Saalfelden und Leogang) ausgefallen. Zudem steht der Zugfunk in der gesamten Region West (Tirol und Vorarlberg) nicht zur Verfügung. Die Inneralpine Strecke zwischen Kirchberg und Leogang in Salzburg ist unterbrochen. Ein Schienenersatzverkehr wird zwischen Wörgl und Saalfelden eingerichtet. (TT.com)

Der Wagon krachte in die Absperrung. - ZOOM.TIROL