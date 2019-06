Inzing – Am Dienstagvormittag wurden gegen 10.30 Uhr die Einsatzkräfte alarmiert – in Inzing soll es in einer Firma zu Gasaustritt gekommen sein. Bei Eintreffen der Polizei waren Rettung und Feuerwehr schon vor Ort. Das Firmengebäude war vollständig evakuiert worden – 25 Personen wurden in Sicherheit gebracht.

Die Feuerwehr prüfte die Ursache für die Geruchsquelle, konnte jedoch nichts auffälliges finden. Verletzt wurde niemand. (TT.com)